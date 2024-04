In Gedenken: Gäste verneigen sich während einer Schweigeminute am zehnten Jahrestag der schlimmsten Schiffskatastrophe in der Geschichte Südkoreas vor der geborgenen Sewol-Fähre. Hunderte Schulkinder starben, als die überladene Sewol-Fähre am 16. April 2014 kenterte und sank. Anthony Wallace/AFP

Weiterlesen Weiterlesen